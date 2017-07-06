Янукович подал в Генпрокуратуру Украины заявление о госперевороте

Бывший президент Украины Виктор Янукович подал в Генеральную прокуратуру страны заявление о государственном перевороте, совершенном в 2014 году, сообщил его адвокат Виталий Сердюк. Слова юриста приводит «Интерфакс».

«В нем [заявлении] будут непосредственно освещены все события, будут допрашиваться те самые лица, которые не пожелали прийти, в том числе и господин [генеральный прокурор Юрий] Луценко», — сказал юрист журналистам в четверг, 6 июля, у здания Оболонского райсуда Киева, где рассматривается дело Януковича, обвиняемого в госизмене.

Янукович обвиняет в участии в госперевороте министра внутренних дел Арсена Авакова, мэра Киева Виталия Кличко, а также Луценко. Помимо них, в документе упоминаются бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и экс-премьер Арсений Яценюк.

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«Вопрос причастности господина [президента Петра] Порошенко к инкриминируемым действиям должно решать следствие на основании собранных доказательств», — отметил Сердюк. По его словам, в заявлении подчеркивается, что госпереворот совершила организованная группа лиц. «Речь идет об умышленных, четко организованных действиях во вред государству Украина, которые заключаются в насильственном захвате власти в нашем государстве. Именно эти действия привели (...) к негативным событиям в Крыму и утрате территориальной целостности», — подчеркнул адвокат.

Оболонский районный суд Киева в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене в отношении Януковича. Оно не единственное — бывшему президенту, бежавшему после госпереворота в 2014 году в Россию, вменяют еще ряд преступлений. Генпрокуратура усмотрела государственную измену в том, что 1 марта 2014-го отстраненный от власти лидер страны обратился с заявлением к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины и тем самым «предоставил иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности». В Киеве намерены потребовать для Януковича пожизненного заключения.