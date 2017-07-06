Янукович заявил о потерей Украиной независимости

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что страна при нынешних властях потеряла независимость. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

«[Они] потеряли не только территориальную целостность, но потеряли и независимость, потому что власть подконтрольная не может себя назвать независимой», — подчеркнул он.

Кроме того, он высказал мнение, что за происходящее на Украине несут ответственность США. Поэтому, по словам Януковича, Вашингтон может принять активное участие в урегулировании конфликта в Донбассе. «Президент Трамп будет иметь возможность (...) своим подопечным в Украине надавить на одно место, чтобы заставить их выполнить минские соглашения», — отметил он.

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Также бывший президент Украины заявил, что отказывается от участия в суде над собой по делу о госизмене. По слова Януковича, итог процесса «заранее определен». Дело Януковича о госизмене рассматривается в Оболонском районном суде Киева. Обвинение просило суд начать заочное судебное рассмотрение дела из-за якобы уклонения бывшего президента от правосудия.

Янукович являлся президентом Украины с 2010 по 2014 год, после насильственной смены власти в стране после после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, он покинул страну. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.