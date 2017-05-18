Киевский суд отказался от организации видеоконференции с Януковичем

Оболонский районный суд Киева отказал защите бывшего президента Украины Виктора Януковича в просьбе обратиться в министерство юстиции России для обеспечения участия их подопечного в заседании в режиме видеосвязи. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, передает телеканал «112 Украина».

«Янукович обвиняется в госизмене в пользу РФ, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны со стороны РФ. При таком обвинении суд считает, что обращение за международной правовой помощью в рамках этого дела в РФ будет противоречить цели и задачам тех конвенций, которые были ранее подписаны между Украиной и РФ», — объяснил Девятко.

18 мая Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о госизмене бывшего главы государства. В ходе заседания обвинение просило суд начать заочное судебное рассмотрение дела Януковича из-за якобы его уклонения от правосудия. Защита попросила просила предоставить ей время на изучение материалов дела и объявить перерыв в заседании. В итоге рассмотрение дела было перенесено на 29 мая.

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4 мая в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) заявили, что будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному заключению. Военный прокурор Руслан Кравченко добавил, что доказательствами госизмены беглого президента являются показания свидетелей, документы, заключения экспертов, фото- и видеоматериалы.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. На Украине в отношении бывшего лидера возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.