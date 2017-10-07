Дворец короля Саудовской Аравии атаковали неизвестные

Неизвестные атаковали дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Джидде. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает Al Jazeera.
По данным телеканала, в результате инцидента погиб один атакующий и два охранника. О том, сколько всего было преступников и удалось ли их задержать, не сообщается. Журналисты связали нападение с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» (ИГ).
В правительстве Саудовской Аравии пока не прокомментировали произошедшее.
Король находится в России с официальным визитом. На встрече с президентом Владимиром Путиным он заявил о стремлении продолжить сотрудничество с Россией для достижения стабильности на нефтяных рынках и призвал найти политическое решение кризиса в Сирии.