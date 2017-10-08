На митинг за единство Испании в Барселоне вышли почти миллион человек

Видео: elmundo.es

На митинг в столице Каталонии Барселоне в поддержку целостности Испании, по оценкам организаторов, собрались 950 тысяч человек. Видео публикует El Mundo.

Инициатором манифестации выступило «Каталонское гражданское общество». Главный лозунг, использованный для привлечения людей, — «Давайте вернем здравый смысл».

7 октября правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума по вопросу о независимости региона от Испании. За отделение проголосовали 90,18 процента принявших участие в плебисците, против выступили 7,83 процента. Отмечается, что в волеизъявлении приняли участие 2,3 миллиона человек, что составляет около 43 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей. Центральные власти страны не признают итоги этого голосования.