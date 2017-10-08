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Испанский премьер-министр допустил смену власти в Каталонии

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Мариано Рахой
Мариано Рахой

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в интервью газете El Pais заявил, что не исключает развития событий, при котором он воспользуется своим правом распустить выступающее за независимость правительство Каталонии.

Рахой рассказал журналисту издания, что впервые за 39 лет ее существования может быть применена 155-ая статья испанской конституции, которая приостановит действие автономии региона и переведет органы власти в подчинение Мадриду.

Он указал, что властям Каталонии следует отменить результаты прошедшего 1 октября референдума. При этом он отказался вести переговоры о будущем региона под угрозой шантажа.

Накануне правительство Каталонии объявило окончательные результаты референдума по вопросу о независимости региона от Испании. За отделение проголосовали 90,18 процента принявших участие в плебисците, против выступили 7,83 процента. В волеизъявлении приняли участие 2,3 миллиона человек, что составляет около 43 процентов от общего числа зарегистрированных избирателей.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. Король Испании Фелипе VI обвинил власти региона в нелояльности. «Пытаясь сломить единство Испании, они поставили себя вне закона», — заявил монарх. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, включая силовые методы. Пострадали 893 человека.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Каталонией является внутренним делом Мадрида, и надеется, что Испании удастся преодолеть кризис.

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