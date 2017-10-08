В Нижнем Новгороде маршрутка протащила женщину за ногу несколько метров

Водитель маршрутного такси в Нижнем Новгороде закрыл двери и зажал ногу женщины с трехлетним ребенком на руках. Машина протащила молодую мать по асфальту несколько метров. Об этом изданию «НН.ру» рассказал муж потерпевшей Михаил.

По его словам, маршрутка остановилась только тогда, когда пассажиры стали кричать водителю. Он открыл дверь, освободил пассажирку и уехал.

«Итогом стал шок жены и ребенка, испорченная обувь, получена травма нижней конечности (зафиксировано в травмпункте)», — добавил мужчина. Он отметил, что женщина успела спустить малыша с рук, и он не пострадал. Семья написала заявление в полицию.

Ранее издание «Pro Город Нижний Новгород» сообщало, что 1 июня местная жительница выпала из задней двери маршрутного такси, когда водитель резко нажал на газ и уехал. В результате девушка получила травму ноги. Встать ей помогли прохожие.