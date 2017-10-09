Наука и техника
 

Человек с оживленным мозгом умер

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Архивное фото
Архивное фото

Пациент, которому частично вернули сознание спустя 15 лет пребывания в вегетативном состоянии, умер от легочной инфекции через несколько месяцев после лечения. Решение скрыть смерть больного от общественности было раскритиковано рядом специалистов. Об этом сообщает The Guardian.

При вегетативном состоянии умственная деятельность невозможна из-за того, что кора больших полушарий не работает. К этому может привести травма мозга или недостаток кислорода из-за остановки сердца. Чем дольше человек погружен в это состояние, тем ниже вероятность выхода из него. Только незначительное число больных приходит в себя после шести месяцев вегетативной жизни.

Мужчине 35-летнего возраста провели операцию, в ходе которой его блуждающий нерв был подсоединен к источнику электрического тока. Стимуляцию коры проводили в течение шести месяцев. Сообщалось, что больной стал чаще открывать глаза, следить взглядом за людьми в комнате и начал реагировать на просьбы повернуть голову. Он также пытался улыбнуться. Помимо этого, результаты сканирования мозга показали изменение в активности, показывающее переход от вегетативного в состояние минимального сознания.

Однако выяснилось, что ученые скрыли факт смерти пациента. По словам исследователей, это было оправдано тем, что родственники умершего хотели сохранить гибель больного в тайне. Также врачи беспокоились, что в глазах общественности причиной смерти мужчины окажется сама процедура, а не пневмония.

Другие специалисты считают, что умолчание о гибели пациента могло создать чрезмерно оптимистичную картину реабилитации мужчины. В результате многие семьи, у которых есть родственник в вегетативном состоянии, были слишком обнадежены сообщениями в СМИ.

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