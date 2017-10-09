Актриса из «Игры престолов» зачитала рэп про «уважение кисок»

Британская актриса Натали Эммануэль, известная по роли переводчицы Миссандеи в сериале «Игра престолов», сочинила и исполнила на видео рэп-композицию про уважение и равные права для женщин. Артистка опубликовала клип в Instagram.

«Нет — значит нет для киски

Больше никто не властен над этой киской

Твое тело — выбор твоей киски

Слатшейминг — только потому что у тебя есть киска? Нет!» — зачитала Эммануэль.

В песне артистка также призвала женщин «любить своей киской тех, кто им нравится» и уважать женщин, ранее бывших мужчинами и сделавшими операцию по перемене пола. Актриса добавила к посту хэштег #forthepussychallenge, под которым пользователи сети публикуют признания в том, что бы они сделали ради секса.

В «Игре престолов» Миссандея — служанка Дейнерис Таргариен, проданная в рабство в юном возрасте. Дейнерис освобождает девушку, и та становится советчицей королевы.