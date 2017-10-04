Джейме Ланнистер из «Игры престолов» возжелал сняться в ситкоме по мотивам саги

Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», признался, что в качестве одного из спин-оффов фэнтезийной саги хотел бы увидеть ситуационную комедию и сняться в ней в главной роли. Его слова передает журнал Marie Claire.

«Хочу увидеть домашний быт Бриенны [Тарт] и Джейме. Как они будут растить семерых детей», — подчеркнул Костер-Вальдау. Сериал, по его словам, должен напоминать ситкомы «Семейка Брэди» или «Американская семейка».

Артист подчеркнул, что Бриенна и Джейме прекрасно подходят друг другу и «просто обязаны замутить».

В третьем сезоне «Игры престолов» Джейме становится пленником, которого Бриенна (Гвендолин Кристи) должна обменять на дочерей Кейтилин Старк. Между персонажами завязываются дружеские отношения.

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В сентябре Костер-Вальдау рассказал о своих догадках по поводу беременности королевы Серсеи. Актер допустил, что сестра его персонажа может обманывать окружающих и манипулировать ими.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Создатели фэнтезийной саги планируют выпустить пять спин-оффов.