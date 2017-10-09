Рэпер Nelly арестован за изнасилование

Американского рэпера Корнелла Хэйнса, более известного под псевдонимом Nelly, арестовали в городе Оберн, штат Вашингтон. Об этом сообщает ABC News.

Исполнителя подозревают в изнасиловании. Полиция приехала по вызову к супермаркету Walmart после того, как в службу спасения позвонила женщина, утверждавшая, что артист напал на нее в гастрольном автобусе.

Nelly ехал в Риджфилд, штат Вашингтон, где у него был запланирован концерт. Адвокат рэпера назвал обвинения абсолютно сфабрикованными. По его словам, они спровоцированы алчностью.

Отмечается, что Хэйнса отпустили под залог.

В 2015 году Nelly арестовали в гастрольном автобусе в Теннесси за хранение марихуаны. В транспорте был, помимо этого, найден пакет с веществом, которое по результатам исследования оказалось метамфетамином, а также оружейный арсенал.