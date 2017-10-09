Ветеран Афганистана вызвал «короля Instagram» разобраться по-мужски

Американского миллионера Дэна Билзеряна, именующего себя «королем Instagram», вызвали на поединок. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает The Independent.

Билзеряну бросил вызов ветеран морской пехоты Дакота Мейер (Dakota Meyer), который обвинил миллионера в трусости во время обстрела в Лас-Вегасе и заявил, что «король Instagram» якобы раздал телефон жены военнослужащего Бристоль Палин (Bristol Palin) своим друзьям-пранкерам, которые принялись издеваться над женщиной по FaceTime. «Почему бы нам не поговорит по-мужски? Ты понял, Дэн? Я жду», — заявил он.

Мейер даже опубликовал ролик в Instagram, в котором объяснил, что ему наплевать на то, что думает и говорит о нем Билзерян. «Но вот в чем проблема: ты хочешь втянуть в это мою семью, ты хочешь подвергнуть мою супругу опасности, раздавая ее номер свои друзьям. Моя жизнь не игра, и это не развлечение. Просто скажи, где и когда», — заявил ветеран Афганистана.

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Ранее в октябре попавший под обстрел на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе Билзерян разочаровал поклонников роликом своего бегства с места происшествия. По словам самого миллионера, он спешил за своим пистолетом, чтобы оказать сопротивление стрелку. Тем не менее, когда вооруженный Билзерян объявился на месте происшествия, преступник был уже мертв.

Дэн Билзерян — американец армянского происхождения и звезда социальных сетей с аудиторией, превышающей 22 миллиона подписчиков. Известен не только уникальной способностью проигрывать каждый турнир по покеру, но и большой любовью к огнестрельному оружию. Утверждает, что нажил свое состояние благодаря азартным играм и венчурным инвестициям.

Ранее в октябре американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. В результате погибли 59 человек, пострадали более 500.