«Короля Instagram» раскритиковали за фото подружки на столетней черепахе

Американский миллионер Дэн Билзерян, которого называют «Королем Instagram», подвергся критике после публикации снимка, на котором его подруга сидит на столетней черепахе. Об этом в пятницу, 3 марта, пишет The Telegraph.

Фото было сделано во время поездки 36-летнего Билзеряна на остров Некер (Британские Виргинские острова) в сопровождении манекенщиц. Мужчина выложил снимок, на котором кормит черепаху, в то время как на ней сидит девушка в бикини. «270-килограммовая и столетняя галапагосская черепаха, что за невероятное животное», — указал американец в подписи к кадру.

Материалы по теме Мистер Кайф Чьей жизни завидуют в соцсетях

Многие пользователи Instagram обрушились с критикой на миллионера. Некоторые напомнили, что руководство национального парка Галапагос в Эквадоре просит посетителей не прикасаться к редким животным руками и не беспокоить их. «Отвратительно! Вам бы следовало постыдиться. Безмозглые», — написала одна из подписчиц.

«Дожил до ста лет и вынужден иметь дела с идиотами, которые садятся на него», — посочувствовал другой комментатор черепахе.

На страницу Билзеряна в Instagram, где была опубликовала фотография с черепахой, подписаны около 21 миллиона человек. Снимок набрал более 438 тысяч лайков и свыше трех тысяч комментариев.

Дэн Билзерян — звезда социальных сетей, известный как «король Instagram». Он игрок в покер, а также занимается венчурными инвестициями. Американец армянского происхождения заявляет, что заработал свое состояние именно на азартных играх.