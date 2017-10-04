Бряцающий оружием «король Instagram» бежал от стрелка в Лас-Вегасе

Попавший под обстрел на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе американский миллионер Дэн Билзерян, именующий себя «королем Instagram», разочаровал поклонников историей своего бегства с места происшествия. Об этом в среду, 4 октября, сообщает The Independent.

На видео тяжело дышащий Билзерян в широкополой шляпе выбегает из зоны обстрела. «Святые угодники, этой девчонке прострелили ее чертову голову. Это сумасшествие», — говорит он в объектив камеры.

По словам самого миллионера, он спешил за своим пистолетом, чтобы оказать сопротивление стрелку. Тем не менее, когда вооруженный Билзерян объявился на месте происшествия, преступник был уже мертв. «Я ухожу. Не думаю, что тут я могу чем-то помочь», — пояснил «король Instagram», отметив, что задержался, оказывая помощь пострадавшей женщине.

Как утверждается в материале издания, фанаты Билзеряна расстроились из-за поведения своего кумира, который не раз хвастался огромным арсеналом оружия и тем, что проходил подготовку в спецподразделении «Морских котиков» США. «Больше всего на свете я боюсь того, что, если кто-нибудь вломится ко мне в дом, я не смогу решить из какой пушки в него стрелять», — хорохорился миллионер в Instagram.

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Против Билзеряна выступила ветеран морской пехоты Дакота Мейер (Dakota Meyer). «Это в очередной раз доказывает, что детям не стоит выбирать себе героев, основываясь на их фотографиях и количестве подписчиков. Женщина только что получила пулю в голову, а он убегает, записывая все на камеру», — возмутилась она.

Дэн Билзерян — американец армянского происхождения и звезда социальных сетей с аудиторией, превышающей 22 миллиона подписчиков. Известен не только уникальной способностью проигрывать каждый турнир по покеру, но и большой любовью к огнестрельному оружию. Утверждает, что нажил свое состояние благодаря азартным играм и венчурным инвестициям.

Ранее в октябре американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. В результате погибли 59 человек, пострадали более 500.