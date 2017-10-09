Экологическое волонтерское движение создадут в Красноярском крае

В Красноярском крае создадут волонтерское движение, участники которого будут оперативно выявлять и сообщать о нарушениях природоохранного законодательства. Об этом пишет «Таймырский телеграф» в понедельник, 9 октября.

«Только совместными усилиями мы сможем навести порядок на территории края», — заявил исполняющий обязанности главы Минэкологии региона Владимир Часовитин.

Главная цель экодвижения, по его словам, прививать каждому местному жителю чувство нетерпимости к неправильному пользованию природными ресурсами и загрязнению среды.

27 сентября сообщалось, что в рамках российско-норвежского проекта «Фенология Северного Калотта» волонтеры-школьники и учителя из двух стран собирали мусор на берегу Кольского залива. Мероприятие было организовано при поддержке «Норникеля». Только в первой точке у поселка Минькино было собрано более 600 мешков с отходами.