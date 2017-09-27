На берегу Кольского залива прошла российско-норвежская акция по сбору мусора

В рамках российско-норвежского проекта «Фенология Северного Калотта» на берегу Кольского залива провели акцию по сбору мусора, сообщил в среду, 27 сентября, портал Kn51.ru.

Участниками мероприятия, организованного при поддержке «Норникеля», стали 90 школьников и учителей из Мурманской области и приграничной губернии Финнмарк.

Только в первой точке в районе поселка Минькино волонтеры собрали более 600 мешков с мусором. Они также определили какую долю от него составляет пластик для международного исследовательского проекта.

«То, что происходит сегодня в Мурманске, — процитировал портал регионального координатора ООН Окружающая среда Махира Алиева. — К тому же это связано с элементами зеленой экономики, многое из того, что собирается здесь в качестве мусора, в частности пластик и стекло, в дальнейшем после переработки может использоваться повторно».

Отмечается, что совместная исследовательская работа школьников двух стран проводится под руководством сотрудников российского заповедника «Пасвик» и института биэкономических исследований «Сванховд» в Норвегии проводится в течении 15 лет.

В прошлом году ребята наводили порядок на береговой линии норвежского города Вадсе.

«Норникель вкладывает сотни миллиардов рублей в модернизацию производства и экологические проекты, — процитировали на портале исполняющего обязанности главного инженера-технического директора Кольской ГМК Евгения Курбатова. — Но при этом мы исходим из того, что понятие экология имеет более широкий смысл. И не в последнюю очередь это отношение каждого конкретного человека к состоянию окружающей среды. Поэтому мы поддерживаем и просветительскую и волонтерскую работу в этом направлении».

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