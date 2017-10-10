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Россию обязали выплатить свыше 300 тысяч евро семьям погибших в Грозном

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление по искам россиян относительно дела о гибели их родственников, обязав власти России выплатить потерпевшим в общей сложности 302,5 тысячи евро. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу суда, речь идет о гибели 21 родственника истцов 5 февраля 2000 года в селе Новые Алды, расположенном вблизи под Грозным, во время операции служб безопасности России. По мнению потерпевших, расследование трагедии не было проведено должным образом.

Суд постановил, что российские власти нарушили статью 2 («Право на жизнь») Конвенции о защите прав человека и основных свобод и должны выплатить по 15 тысяч евро каждому истцу, а также две с половиной тысячи евро в счет судебных издержек.

Ранее, в 2007 году ЕСПЧ постановил выплатить 170 тысяч пяти родственникам погибших в той же операции. Иски заявителей поддерживали юристы правозащитного центра «Мемориал» (Москва) и Европейского центра защиты прав человека (EHRAC, Лондон). Страсбургский суд отклонил доводы правительства России о том, что следствием не было доказано участие омоноцвев в массовых убийствах 56 мирных жителей в Новых Алдах в феврале 2000 года, сообщала «Новая газета».

В сентябре ЕСПЧ отказался пересматривать решение по теракту в Беслане, согласно которому Россия должна выплатить истцам компенсацию в размере около трех миллионов евро.

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