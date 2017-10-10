Северокорейские хакеры выкрали оперативные военные планы США и Южной Кореи

Северокорейские хакеры выкрали большое количество секретных военных документов, включая последний операционный план действий Южной Кореи и США военного времени. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на заявление депутата от демократической партии Кореи Ри Чеол Хи.

Взлом произошел в сентябре прошлого года. В результате атаки на Defense Integrated Data Center (Объединенный центр по хранению оборонной информации) были украдены Операционные планы 5015 и 3100.

В первом документе, составленном и утвержденном совместно американскими и южнокорейскими военными, содержится пошаговая инструкция по действиям в случае начала полномасштабной войны с КНДР. Также в нем есть пункт о ликвидации северокорейского руководства. Во втором содержатся планы по реакции Сеула на локальные провокации Пхеньяна.

Ри Чеол Хи уточнил, что всего было украдено 235 гигабайт военных документов. В них, в частности, были инструкции для южнокорейских подразделений спецназа на случай непредвиденных обстоятельств, материалы разведки союзников и информация о ключевых военных объектах и ​​электростанциях Южной Кореи.

4 апреля сообщалось, что северокорейские хакеры выкрали резервный план контрнаступления США и Южной Кореи на КНДР. Им удалось заполучить часть секретного плана 5027. Он впервые был составлен в 1978 году. Документ обновляется каждые два года и включает в себя стратегию развертывания войск, список ключевых целей на территории Северной Кореи, а также схему защит контрольных пунктов на границе. Представители США и Южной Кореи составили его на случай атаки со стороны Пхеньяна.