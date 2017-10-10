Тамбовские рабочие провалились под землю

Следователи Тамбова начали проверку по факту гибели рабочего в результате обрушения грунта при прокладывании траншеи на юге города. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СКР по Тамбовской области.

«Рабочие производили работы по разрытию траншеи для подведения коммуникаций к строящемуся дому по улице Астраханской. По предварительным данным, в результате обрушения земли четверо работников оказались под завалами», — сказано в сообщении.

Указывается, что троим рабочим удалось выбраться, мужчина 1965 года рождения погиб.

13 сентября сообщалось, что восьмилетний мальчик погиб при провале грунта на территории школы в Тюменской области. По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).