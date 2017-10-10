Украинский аналог российского «Терминатора» удивил пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей раскритиковали новинку украинской оборонной промышленности — боевую машину поддержки «Страж». Разработку показали на стенде Укроборонпрома на выставке «Оружие и безопасность — 2017» в Киеве, фотографии техники были опубликованы на сайте Министерства обороны Украины.

В качестве базы в «Страже» используется ходовая от танка Т-64 с установленным вместо штатной танковой башни боевым модулем «Дуплет». Вооружение — две 30-миллиметровые автоматические пушки (копия российских 2А42). Сверху башни дополнительно установлен 30-миллиметровый автоматический противопехотный гранатомет и четыре пусковые установки противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

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Эксперты телеканала «Звезда» отметили, что новинка оборонпрома напоминает российскую БМПТ «Терминатор», но на деле уступает ей по всем параметрам. Странным выглядит установка на машину ПТРК «Конкурс», который на Украине не производится. При этом защита БМПТ практически отсутствует. Так, для огня противника открыты контейнеры с ракетами, прицелы. Изделие имеет динамическую защиту «Контакт-1», которая не способна противостоять современным средствам поражения. Люки экипажа в крыше модуля расположены так, что будут легко поражаться.

При обсуждении в Facebook пользователи соцсетей удивились схожести «Стража» и «Терминатора». «В подражании греха нет... еще бы "Буратино" и "Солнцепек" скопипастили», — посоветовал один из комментаторов. «Россияне наших покусали? Для чего это чудище?» — задался вопросом другой пользователь.

Ранее госконцерн «Укроборонпром» сообщал, что Киевский бронетанковый завод разработал модернизацию основного боевого танка Т-72АС. Специалисты предприятия установили динамическую защиту нового поколения «Нож», которая уже используется на танках «Булат» и «Оплот».