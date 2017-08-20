Порошенко похвастался модернизированным танком Т-72А

Видео: Петро Порошенко / Facebook

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о модернизации боевого танка Т-72А. Об этом он написал в своем Facebook в воскресенье, 20 августа.

«Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным. При модернизации госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" максимально учло опыт украинских военных в зоне АТО (антитеррористическая операция — так в Киеве называют боевые действия на юго-востоке страны — прим. «Ленты.ру»)», — отметил глава государства. Он добавил, что на вооружение также поступят танки «Оплот».

«Украинская армия становится сильнее с каждым днем», — считает украинский лидер.

Ранее госконцерн "Укроборонпром" сообщал, что Киевский бронетанковый завод разработал модернизацию основного боевого танка Т-72АС, передает РИА Новости. Специалисты предприятия установили динамическую защиту нового поколения «Нож», которая уже используется на танках «Булат» и «Оплот».

