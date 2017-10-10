В самом популярном мессенджере в мире нашли новую опасность

Мессенджер WhatsApp может точно рассказать злоумышленникам, в какое время его пользователи ложатся спать и просыпаются. Об этом сообщает издание The Next Web.

Эта информация связана с видимыми онлайн-статусами владельцев аккаунтов — ее может беспрепятственно получить любой человек, у которого есть компьютер и номер телефона интересующего абонента.

Уязвимость нашел разработчик Роб Хитон (Rob Heaton), который в прошлом уже рассказывал о дырах в безопасности Facebook и дейтинг-сервиса Tinder.

В принадлежащем Facebook мессенджере WhatsApp существует возможность видеть, когда пользователи из списка контактов были в сети в последний раз. Чтобы продемонстрировать, как эта информация может быть использована злоумышленниками, программист написал специальное расширение для браузера Chrome, автоматически записывавшее онлайн-активность своих контактов из WhatsApp. Уязвимость позволила вычислять особенности режима дня, свойственные конкретному человеку.

Материалы по теме Пользователей WhatsApp атаковали вредными ссылками для «слежки» за друзьями

Кроме того, оказалось, что сравнивая время подключения пользователей, можно также установить, кто из списка контактов разговаривал друг с другом. Если человек прерывает сон и выходит в сеть, чтобы написать одному из своих контактов, то этот контакт, скорее всего, вскоре появится в интернете, чтобы ответить.

Роб Хитон предупреждает, что эти данные могут быть использованы в целях шпионажа за партнерами.

Статистическая информации о сне пользователей, собранная хакерами в массовом порядке, может быть продана сторонним организациям в рекламных целях. К примеру, люди, страдающие от бессонницы и других нарушений сна, могут стать идеальной целью для производителей снотворных препаратов и биодобавок.