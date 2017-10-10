«Купающаяся обезьяна» предложила на зиму камуфляжные намордники с зубами

Японский бренд BAPE выпустил утепленную маску, напоминающую намордник. Об этом сообщает HighSnobiety.

Аксессуар выполнен в камуфляжной окраске и декорирован принтом с изображением акульих зубов (знаковый для марки элемент дизайна). В продажу маска поступит 14 октября в онлайн-магазине бренда, цена на нее пока не сообщается.

Бренд BAPE (сокращение от полного названия A Bathing Ape, «Купающаяся обезьяна») был основан в Токио в 1993 году дизайнером и диджеем Ниго. Эмблема бренда — голова крупной обезьяны в солнцезащитных очках. Также для марки характерно использование «акульего» дизайна — принтов и элементов отделки в виде стилизованных зубов и головы акулы. С 2011 года бренд принадлежит гонконгской корпорации I.T Group; основатель покинул фирму в 2013 году. В Японии A Bathing Ape принадлежат 19 магазинов. Бренд часто выпускает совместные коллекции с другими марками, а также дизайнерами и музыкантами. В частности, выходили коллаборации с Pepsi, Coca-Cola, Comme des Garçons, Supreme и Casio, а также с рэперами Фарреллом Уидьямсом, Канье Уэстом и Beastie Boys.