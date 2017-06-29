Японцы сделали рюкзаки с акульей пастью

Японская марка Bape представила несколько моделей из линейки 1ST CAMO Shark Day Packs. Об этом сообщает Highsnobiety. Речь идет о нескольких моделях рюкзаков в камуфляжной раскраске.

Модели дополнены принтом Shape Motion, имитирующим пасть акулы и разноцветными нашивками. Рюкзаки закрываются на молнии, а плечевые ремни можно регулировать по длине. Планируется, что в продаже они появятся с 1 июля. Цены на них пока не называются.

Еще одна новинка бренда — коллекция одежды, посвященная миньонам. В линейку вошли футболки и худи с изображением мультипликационных персонажей. Ожидается, что в продаже новинки появятся с 5 июля. Создание линейки приурочено к выходу нового фильма во франшизе «Гадкий я».

Под брендом Bape продается повседневная одежда и аксессуары. Компания основана в 1993 году, штаб-квартира располагается в Токио.