В столичном бизнес-конкурсе решили разыграть ассистенток-близнецов

Победителям бизнес-конкурса в Москве подарят абонемент на услуги ассистенток-близнецов. Такой приз предпринимателям обещали организаторы мероприятия, рассказал радиостанции «Говорит Москва» ректор школы бизнеса университета «Синергия» Григорий Аветов.

По его словам, женщины будут «вести расписание, регламентировать встречи, готовить кофе».

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«У нас же нет общества шовинизма. Они имеют право быть близняшками. У нас же свободная страна. Если они близняшки, они же не лишены быть права быть ассистентками? Мы выкупаем зарплату, платим им на полгода вперед. Мы эскортом не занимаемся. Мы — школа бизнеса», — заявил он.

Ранее пользователи сети обратили внимание на то, что награду за третье место в бизнес-марафоне представляет собой подписка на услуги бизнес-ассистенток.

В сентябре Международная организация труда (МОТ), входящая в состав ООН, подсчитала число рабов в мире. По самым скромным подсчетам в 2016 году в рабстве находились 40,3 миллиона человек, причем три четверти из этого числа — женщины и девочки, а каждый четвертый — несовершеннолетний ребенок.