Марокканец взял россиянку в рабство и заставил смотреть на отрезанные головы

Итальянская полиция задержала марокканца, который представился итальянцем, заманил к себе россиянку и взял ее в сексуальное рабство, заставляя смотреть видео с отрезанием голов на Ближнем Востоке. Об этом РИА Новости рассказали в управлении полиции города Катания.

По данным агентства, россиянка долгое время жила на севере Италии, и однажды познакомилась с сицилийцем по переписке в интернет-мессенджере. Представившийся Джузеппе Д'Иньоти мужчина понравился женщине, она влюбилась и решила переехать к нему.

Материалы по теме По рукам Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын

По прибытии на Сицилию выяснилось, что Джузеппе оказался Юсуфом, выходцем из Марокко. Он стал регулярно насиловать ее, заставлял носить хиджаб, молиться вместе с ним и смотреть снятые на Ближнем Востоке видео с обезглавливанием «неверных». «В среде единоверцев он гордился тем, что сделал мусульманкой блондинку с голубыми глазами», — приводит агентство слова местного полицейского.

Полиция вызволила женщину и задержала Юсуфа. Его обвинили в похищении, обращении в рабство, сексуальном насилии, жестоком обращении и нанесении тяжких телесных повреждений. С 2010 по 2015 годы он сидел в тюрьме за подобное обращение с бывшей женой.