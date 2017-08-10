Британские власти признали разгул рабства в стране

Власти Великобритании признали, что в «каждом большом городе Соединенного Королевства» процветает рабство и торговля людьми, передает The Independent.

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью опубликовало доклад, в котором сообщило, что «в настоящее время рабство распространено гораздо сильнее, чем предполагалось ранее».

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«С каждым годом все больше детей и взрослых становятся объектами неслыханных форм эксплуатации и надругательств», — отметили в организации по выявлению жертв торговли людьми.

Отмечается, что в настоящее время полицейские по всей стране проводят сотни рейдов по выявлению подобных случаев. Зачастую объектами торговли людьми становятся 12-летние дети, которых продают в Соединенное Королевство из континентальной Европы.

Так, с мая по июнь этого года в Соединенном Королевстве было произведено 111 арестов по подозрению в торговле людьми, 130 человек снова оказались на свободе. Людей держали в сексуальном и трудовом рабстве.