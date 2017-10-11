Блогер замуровал голову в ведре

Автор YouTube-канала «Молоток и зубило», посвященного экспериментам со строительными материалами и инструментами, опубликовал видеозапись, где он замуровывает свою голову в ведре, наполненном алебастром.

Уточняется, что трюк исполнил профессиональный каскадер, который не пострадал. Перед началом съемки мужчина обеспечил себе доступ к кислороду, надев маску с трубкой.

За сутки, прошедшие с момента публикации, видео посмотрели более 15 тысяч раз. Комментаторы канала отметили, что это лучшее видео за последнее время, и назвали автора терминатором.

Алебастр — древнейший строительный материал на основе гипса, который широко используется в строительстве при отделочных и ремонтных работах и для изготовления художественных поделок.

Алебастровый раствор начинает схватываться уже через пять минут после разведения, а спустя 40 минут полностью твердеет. Загустевшую массу нельзя развести водой повторно.