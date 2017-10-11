Мозг стрелка из Лас-Вегаса изучили

Врачи вскрыли тело Стивена Пэддока, расстрелявшего посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, и изучили его мозг. Об этом сообщает The New York Post.

Шокирующих находок сделано не было. «Все то, что мы ожидали найти, мы не обнаружили», — рассказал шериф округа Кларк Джо Ломбардо. По его словам, не исключено, что мотив преступления так и не будет установлен. Тем не менее, врачи продолжат исследования тела убийцы.

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Ранее 9 октября The Sun опубликовало интервью с проституткой, к услугам которой неоднократно прибегал Пэддок. По словам 27-летней женщины, он неоднократно фантазировал о жестоких изнасилованиях и воплощал с ней свои мечты. «Когда я впервые повстречала Стивена, я пыталась оправиться после отношений с издевавшимся надо мной человеком, у меня не было ничего, кроме одежды на мне. Казалось, он хотел помочь. Мы ходили вместе по казино, и он часами играл и пил. Но когда ему везло, мы возвращались в номер, у нас был очень агрессивный, жестокий секс», — рассказала женщина, пожелавшая не называть своего имени.

2 октября Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Он убил 59 человек, пострадали более 500. В номере Пэддока было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в Меските полиция нашла взрывчатку и ее компоненты. Следствие пока не может установить мотив содеянного.