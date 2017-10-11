Facebook и Instagram оказались недоступны по всему миру

Пользователи Facebook и Instagram из разных стран лишились доступа к соцсетям. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения пользователей.

По данным портала Down Detector, большинство юзеров жалуются на полную недоступность ресурсов. Кроме того, судя по многочисленным отчетам, не работают или функционируют с перебоями и приложения.

Жалобы на работу соцсетей поступают от пользователей США, Мексики, Бразилии, европейских стран, а также из России, Японии и Таиланда.

В российском сегменте Facebook многие пишут, что при заходе в ленту не публикуются посты и комментарии. Instagram показывает сообщение о том, что обновление ленты невозможно.

По данным британского сайта Express, администрации сервисов осведомлены о проблемах и работают над устранением неполадок.

Facebook приобрела сервис Instagram в апреле 2012 года за один миллиард долларов.