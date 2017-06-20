Skype «упал» по всему миру

Пользователи сети в России и по всему миру жалуются на затяжные перебои в работе Skype.

Микроблогеры сообщают, что сервис долгое время недоступен в Швейцарии и Пакистане, аналогичные сообщения публикуют пользователи из Великобритании и других стран.

В Skype заявили, что знают о проблеме и работают над ее устранением. Как отмечается, в частности, люди либо теряют связь с сервисом, либо не могут отправлять и получать сообщения. Причины неполадок команда Skype не уточнила.

В то же время вечером 19 июня служба поддержки Skype заверяла пользователей, что проблемы с подключением устранены.