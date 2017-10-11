Порошенко отказался обсуждать компенсации за Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет обсуждать прозвучавшее ранее предположение чешского коллеги Милоша Земана о том, что Москва может выплатить Киеву компенсации за Крым. Об этом в среду, 11 октября, он сказал в ходе выступления в ПАСЕ, передает телеканал «112 Украина».

«Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме, как о завершенном деле, — эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении, как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Этого никогда не случится», — заявил Порошенко.

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Днем ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом». «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять», — подчеркнул он. Он выразил мнение, что Москва может урегулировать спор с помощью выплат Киеву. «По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом», — подчеркнул чешский лидер.

В МИД Украины восприняли слова Земана с возмущением. «Трудно поверить, что мы это слышим от президента страны, которая столько страдала от Мюнхенского сговора», — подчеркнули в ведомстве.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.