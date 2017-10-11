Сыгравший Халка актер по ошибке слил в сеть начало третьего «Тора»

Актер Марк Руффало случайно слил первые 15 минут фильма «Тор: Рагнарек» в интернет. Артист забыл отключить онлайн-стрим в Instagram, сообщает The Hollywood Reporter.

Трансляцию Руффало посмотрели 2,5 тысячи пользователей. Актер посетил премьерный показ картины в Лос-Анджелесе. Перед киносеансом он записал обращение, в котором признался, что впервые пользуется сервисом Instagram Stories. «Я не уверен, эта штука работает? Что это за сердечки на экране?» — спросил актер на видео.

Поскольку артист положил телефон в карман, подписчики могли только слышать происходящее на экране и в зрительном зале. Спустя 15 минут актер прервал стрим.

Сервис Instagram Stories через сутки удаляет выложенные ролики или фотографии. Подключившиеся к трансляции пользователи могут ставить ей сердечки, которые затем возникают на экране поверх стрима.

Третья часть посвященной Тору франшизы выйдет на российские экраны 3 ноября. В картине появятся Руффало, Крис Хемсворт и Том Хиддлстон.