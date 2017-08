Полиция Нью-Йорка задержала рэпера после ролика в соцсети

Американский рэпер Meek Mill (настоящее имя Роберт Римик Уильямс) задержан сотрудниками полиции Нью-Йорка за опасное вождение. Об этом сообщает New York Daily News в пятницу, 18 августа.

Уильямс опубликовал в Instagram Stories (сервис через сутки удаляет выложенные ролики или фотографии) видеозапись того, как без шлема исполняет трюки на мотоцикле на Манхэттене. Отмечается, что полицейские остановили его машину, показали ему клип и обвинили в создании угрозы жизни себе и окружающим.

Адвокат рэпера Джозеф Такопина считает, что Уильямса задержали из-за того, что он знаменит. «Расследование такого уровня проводится, как правило, при ужасных преступлениях, а не мелких провинностях вроде трюков на мотоцикле на улице», — отметил он.

«Если бы его звали Джон Смит, никаких задержаний не было бы», — добавил Такопина.

В декабре 2016 года на концерте Meek Mill в штате Коннектикут в результате стрельбы погибли два человека, еще двое получили ранения. Инцидент произошел сразу после того, как рэпер закончил выступление. Открывший стрельбу человек так и не был найден.

В дискографии Meek Mill два студийных альбома — Dreams and Nightmares и Dreams Worth More Than Money. Уильямс неоднократно оказывался в тюрьме, в частности, за незаконное хранение огнестрельного оружия, нападение на сотрудников органов правопорядка и продажу наркотиков.