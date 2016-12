Рэп-концерт в Коннектикуте закончился убийством двух человек

Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей после концерта хип-хоп исполнителя Meek Mill в американском городе Уоллингфорд (штат Коннектикут). Еще двое получили ранения, сообщает субботу, 31 декабря, Reuters.

Подробности инцидента не сообщаются, однако на YouTube появилась запись, на которой видно, как музыкант покидает концертный зал, где проходило его выступление. Практически сразу после этого слышатся хлопки, начинается паника, а человек за кадром призывает всех лечь на пол.

Meek Mill (настоящее имя Роберт Римик Уильямс) — американский хип-хоп исполнитель, сотрудничает со звукозаписывающим лейблом Maybach Music Group (MMG). На сегодняшний день он выпустил два студийных альбома — Dreams and Nightmares (2012) и Dreams Worth More Than Money (2015). 29-летний Уильямс неоднократно оказывался в тюрьме, в частности, за незаконное хранение огнестрельного оружия, нападение на сотрудников органов правопорядка и продажу наркотиков.