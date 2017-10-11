Цыгана посадили в тюрьму за изнасилование 12-летней беременной «жены»

Гражданин Румынии был приговорен к шести годам тюрьмы судом британского города Эссекс за изнасилование двенадцатилетней девочки, с которой он жил как с женой. Об этом сообщает The Independent.

Мужчину поймали в апреле, когда полицейские остановили его машину. За рулем сидел он, в автомобиле была его беременная «жена» и еще двое детей. Оперативники обыскали их жилище и нашли маленькую комнатку с двуспальной кроватью.

Выяснилось, что 25-летний преступник и девочка, оба цыганского происхождения, «поженились» еще в Румынии, хоть и нелегально. Адвокат подсудимого настаивала, что цыгане в Румынии маргинализованы, подвергаются преследованиям властей, и ее подзащитный всего лишь поступал в соответствии с традициями своего народа. «Не было растления, не было эксплуатации, принуждения или насилия», — утверждала Лаура Кеньон.

«Проблема в том, что минимальный возраст для брака в Румынии такой же как и в Великобритании: 16 лет. Сексуальная связь с ребенком незаконна, а речь идет о 12-летней девочке, и все равно, какие там обычаи в других странах. <...> Информированного согласия на сексуальный контакт не было. Детей нужно защищать от других и от самих себя», — парировала судья Линч, вынося приговор.

Девочка тем временем вернулась в Румынию. Ожидается, что она родит ребенка в течение нескольких недель. Приговоренный мужчина надеется вернуться к ней после выхода из тюрьмы и продолжить совместную жизнь.