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Рестлер сломал ребра после прыжка на соперника с 12-метровой высоты

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Американский рестлер и совладелец компании World Wrestling Entertainment (WWE) Шейн Макмэн попал в больницу с многочисленными травмами после прыжка на соперника с высоты 12 метров. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, высота клетки составляет 40 футов (12,2 метра).

«Шейн Макмэн госпитализирован после прыжка с "Клетки Смерти" на стол. У него диагностированы множественные травмы, в том числе переломы ребер, повреждение шеи, вывих плеча», — заявили организаторы мероприятия.

Инцидент произошел во время шоу Hell in a Cell в Детройте, США. На видео 47-летний спортсмен, перекрестившись, прыгает со специальной клетки на бойца по имени Кевин Оуэнс, лежащего на столе. Однако в последний момент Оуэнса «спас» рестлер Сэми Зэйн.

В 2016 году Макмэн выполнял аналогичный трюк на шоу Wrestlemania 32, тогда он не пострадал.

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