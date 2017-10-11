Газета рассказала подробности крушения российского Су-24 в Сирии

Бомбардировщик Су-24 находился в «невзлетном положении» перед тем, как разбился на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом в среду, 11 октября, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники.

По словам собеседников издания, индикаторы в кабинете пилота показывали перед крушением, что самолет готов ко взлету, однако стабилизатор, закрылки и предкрылки не были переведены в нужное положение.

Причиной падения могли стать технические неполадки, отмечает газета. При этом Су-24 полностью проверили перед полетом, к его состоянию не было замечаний.

Разбившиеся пилоты Юрий Медведков и Юрий Копылов были опытными летчиками, имевшими опыт работы в ночных условиях на малых и сверхмалых высотах, а также «при метеорологическом минимуме».

10 октября Су-24 проделал примерно две трети пути по взлетной полосе, однако не смог оторваться от земли и на скорости около 400 километров в час выкатился за пределы полосы. У бомбардировщика обломалась передняя стойка шасси. Ударившись об землю, он получил повреждения и загорелся. В результате из топливных баков стало вытекать топливо, самолет взорвался. Сообщается, что у пилотов не было шансов выжить.