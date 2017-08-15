В Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны

В Сирии сбит истребитель МиГ-21 ВВС страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

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Пилот самолета схвачен боевиками. Другие подробности не приводятся.

19 июня прошлого года сообщалось, что МиГ-21 сирийских ВВС разбился в провинции Хама на западе страны, экипаж машины погиб. По словам представителей командования, авария произошла по техническим причинам. В середине марта того же года аналогичный истребитель сирийских ВВС был сбит из ПЗРК в районе населенного пункта Кафер-Нбуда в провинции Хама. Один из членов экипажа выжил, второй погиб.

МиГ-21 — советский легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения, разработанный в середине 1950-х годов. По настоящее время различные модификации самолета находятся на вооружении ряда европейских, африканских и азиатских стран.