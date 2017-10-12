Газета кабмина Казахстана «присоединила» к стране Омскую область и Оренбуржье

Принадлежащая правительству Казахстана газета «Казахстанская правда» опубликовала карту республики, на которой к стране «присоединены» некоторые территории России, Узбекистана и Китая. Статью, посвященную переводу казахского языка на латинскую основу, издание разместило на своем сайте в четверг, 12 октября.

На изображении одна из границ Казахстана «захватывает» территорию Омской и Оренбургской областей России, Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая, Ташкентской области Узбекистана и «включает» в состав страны Республику Каракалпакстан, которая также относится к соседнему Узбекистану.

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Аналогичную карту в сентябре опубликовало государственное информационное агентство Казахстана «Казинформ». Текст, к которому была добавлена такая иллюстрация, был посвящен проблеме модернизации казахского языка.

Данная карта, согласно сведениям СМИ Казахстана, была опубликована в 2014-м монгольским блогером под ником Samandar Tsogtbayar. Кроме того, ею иллюстрировали в 2015-2016 годах такие материалы, как интервью «В Казахстане русских земель нет» писателя Герольда Бельгера, «Наша родина называется не русофильски — Казахстан, а Qazaqstan или Qazaq Republic» и «Qazaqstan: нужна не смена букв, а репозиционирование».