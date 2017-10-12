Девелоперы раскошелятся на решение проблем обманутых дольщиков

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ об учреждении фонда для защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве, в форме публичной правовой компании, передает «Интерфакс».
Организация будет называться «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства». Ее задача — сформировать компенсационный фонд за счет обязательных отчислений застройщиков.
По словам Медведева, наблюдательный совет фонда возглавит вице-премьер — руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. В него также войдут члены кабинета министров, Совета Федерации, Госдумы.
Глава правительства сообщил, что если сумма, необходимая на достройку проблемного объекта, составляет не более 500 миллионов рублей, то решение о выделении средств будет приниматься правлением фонда. Если этот порог будет превышен, тогда деньги на достройку дома будут расходоваться с разрешения наблюдательного совета.
«При этом правление будет контролировать целевое использование выделенных денег со дня заключения договора о предоставлении средств и до завершения строительства», — уточнил Медведев. Премьер добавил, что банки, в которых будут размещаться деньги компенсационного фонда, должны будут соответствовать ряду требований. В частности, собственные средства кредитного учреждения должны будут составлять не менее 25 миллиардов рублей.
Правительство также утвердило порядок возмещения денег пострадавшим участникам долевого строительства.
Закон о создании в России компенсационного фонда дольщиков был принят Госдумой и подписан президентом России в июле 2017 года. В соответствии с документом, фонд должен заменить страхование и банковское поручительство застройщиков. Строительные компании должны будут отчислять в него 1,2 процента от стоимости возводимого жилья. Размер взносов может меняться, но не чаще одного раза в год. В случае банкротства девелопера за счет этих средств государство сможет вернуть дольщикам деньги за квартиры или завершить строительство. Кроме того, закон ужесточает требования к строительным компаниям, в частности к размеру собственных средств.
Создавать новый механизм защиты от недобросовестных строителей потребовалось из-за низкой эффективности страхования ответственности девелоперов, которое не оправдало себя, в том числе и в случае с банкротством некогда крупнейшего российского застройщика СУ-155.