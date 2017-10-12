Кличко предложил назвать сквер в Киеве в честь россиянина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что один из скверов украинской столицы назовут в честь политика Бориса Немцова. Об этом градоначальник сказал в эфире телеканала «Прямой».
Кличко объяснил, что обсуждал идею с дочерью погибшего Жанной. Он пообещал, что в ближайшее время вопрос будет вынесен на обсуждение Киевсовета. «Этот вопрос, уверен, будет вынесен на голосование. Мы уже подобрали сквер, решаем вопрос об установке памятника. В ближайшее время сможем дать четкие ответы на все вопросы», — сказал мэр Киева.
Он добавил, что не был близким другом Немцова. «Но мы знали друг друга, и у нас очень хорошие отношения были. Действительно, что стало с Немцовым — это такого не должно происходить вообще», — подчеркнул Кличко.
10 октября Верховный суд России смягчил наказание пятерым осужденным за убийство Бориса Немцова. «Судебная коллегия по уголовным делам постановила приговор Московского окружного военного суда изменить: исключить дополнительное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей каждому», — заявил судья.
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В январе 2016 года в Следственном комитете России сообщили о раскрытии дела. Исполнителем убийства, по материалам расследования, был чеченец Заур Дадаев, его приговорили к 20 годам лишения свободы. Также обвинения предъявили его землякам Анзору и Шагиту Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву, их приговорили к 19, 16, 14 и 11 годам лишения свободы соответственно.