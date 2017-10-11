Активисты SERB вновь сорвали мемориальную доску Немцову в центре Москвы

Мемориальную доску Борису Немцову, установленную в центре Москвы, снова сорвали и отнесли в полицию активисты движения SERB, сообщил ТАСС в среду, 11 октября, его лидер Игорь Бекетов.

По словам Бекетова, памятная табличка висела на стене дома №9 в Климентовском переулке, в котором никогда не жил Немцов, и местным жителям это не нравится.

Участники SERB потребовали привлечь незаконно устанавливающих в этом месте таблички людей к ответственности.

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13 сентября источник в мэрии Москвы предложил разместить мемориальный знак Борису Немцову в подъезде дома, в котором он жил, и тем самым избежать развития конфликта.

Вице-мэр Леонид Печатников напомнил, что существует определенный порядок установки памятных знаков в столице, закрепленный решением правительства города, и его несоблюдение влечет демонтаж.

Табличка в память о застреленном 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту политике Борисе Немцове появилась на фасаде дома №9 в Климентовском переулке 7 сентября. Немцов проживал в соседнем доме, имеющим с этим зданием общий фасад. Через несколько дней памятный знак сорвали активисты SERB. Оппозиционер Илья Яшин в ответ на это заявил о наличии запасной таблички, которая вскоре появится на прежнем месте.