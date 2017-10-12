На китайской фотовыставке чернокожих сравнили с обезьянами

В китайском городе Ухань открылась фотовыставка, на которой чернокожих сравнивают с обезьянами. Видео опубликовано на YouTube, о самом проекте сообщает Shanghaiist.

Выражение лиц чернокожих сравнили с гримасами на мордах обезьян и других животных. Как уточняет издание, фотографии Юя Хуэйпина экспонируются в музее провинции Хубэй. Выставка называется «Вот она, Африка». Как уточнил Юй, он хотел дать зрителям увидеть примитивную жизнь Африки и соединить образы людей, животных и растений. Фотограф посещал Черный континент более 20 раз и активно выступает за сохранение ее первозданной природы.

Директор музея Фан Цинь, в свою очередь, пояснил, что выставка помогает посетителям получить новые знания и повысить свой культурный уровень. Один из гостей мероприятия по фамилии Чжан из провинции Хуньнань поделился с журналистами, что сильные визуальные образы помогли ему лучше понять африканские обычаи и традиции.

Как уточняет издание, во время церемонии открытия выставки Юй продал несколько своих работ за 5,1 миллионов юаней (774 тысячи долларов). Деньги он отдал на помощь нуждающимся в провинции Хубэй.