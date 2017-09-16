Пообещавший «вырубить первого встречного белого» негр получил 25 лет тюрьмы

Верховный суд Нью-Йорка приговорил бездомного 40-летнего афроамериканца Лашона Мартена (Lashawn Marten), страдающего шизофренией, к 25 годам тюрьмы за убийство, совершенное в сентябре 2013 года на почве расовой ненависти. Об этом говорится в решении суда.

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Днем 4 сентября 2013 года Мартен играл в шахматы в одном из парков города. После проигранной партии он резко вскочил с места и с криком «Я вырублю первого попавшегося мне на встречу белого!» отправился на поиски жертвы. Возле станции метро он увидел 64-летнего Джеффри Бэббитта, подбежал к нему и нанес мощный удар по лицу. Бэббит упал на землю, через несколько дней он скончался. Также Мартен избил двух пришедших на помощь Бэббитту людей с белым цветом кожи, один из которых потерял сознание после его ударов.

Суд приговорил Мартена к максимальному наказанию за непредумышленное убийство — 25 лет тюрьмы, поскольку посчитал, что он продолжает нести опасность для общества. Кроме того, было установлено, что свои нападения он совершил, исходя из соображений расовой ненависти, несмотря на то, что он это отрицал.

30 августа 2016 года в США появилось движение в защиту прав белых от черного расизма. Новую организацию осудили американские правозащитные группы, назвав ее расистской. В частности, против выступила защищающая права евреев Антидиффамационная лига, объявив, что за пикетчиками стоит неонацистское «Общество арийского возрождения».