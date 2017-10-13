Министр образования Украины назвала причину потери Крыма

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич высказала мнение, что украинизация образования нужна, чтобы избежать территориальных претензий других стран. В частности, по ее словам, потеря контроля Киева над Крымом была вызвана отсутствием там преподавания украинского языка. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает издание «Левый берег».

«Какие-либо созданные "языковые гетто" — это всегда политически уязвимая территория для территориальных претензий. Посмотрите, что было в Крыму. В Крыму вообще не было украинского языка», — сказала Гриневич.

Министр также отметила, что в 2017 году 75 процентов выпускников школ в Береговском районе Закарпатской области, где проживают венгры, не знали украинский язык.

В принятой 12 октября резолюции ПАСЕ рекомендовала Киеву «пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании».

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Закон об украинизации образовании президент Украины Петр Порошенко подписал в сентябре. Ранее в том же месяце он был принят Верховной Радой. Нормативный акт фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

На принятие закона негативно отреагировали в Венгрии, Румынии, Молдавии, Болгарии и России. В Будапеште заявили, что будут блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС.