Газета рассказала о мошеннических схемах ШПЛС

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС), ведущий активную борьбу за повышение зарплат пилотам, за последние 25 лет неоднократно фигурировал в скандальных историях, пишет газета «Труд».

Издание, в частности, напоминает, что в 1990-е президиум профсоюза предложил летному составу собрать деньги на создание организации «Материк», которая должна была построить для летчиков коттеджи в ближайшем Подмосковье. Однако в результате «клюнувшие на заманчивое предложение» пилоты «Аэрофлота» потеряли вложенные средства.

«По такой же схеме развивалась и операция «Сахар». Тогда профсоюзные деньги были вложены в откровенную аферу — в итоге ни прибыли, ни возврата вложений», — отмечается в статье.

«Труд» также вспомнил о продаже «за символические деньги» подаренной ШПЛС базы отдыха «Якимиваара» на Карельском полуострове. Издание отмечает, что тогда президент профсоюза объяснил, что она была нерентабельна, из-за чего и была продана управляющему этим предприятием. «И зачем управляющий купил нерентабельную базу?», — задается вопросом издание. Похожая ситуация сложилась с теннисным кортом, некогда построенным на даче одного из руководителей ШПЛС на профсоюзные деньги.

Газета также напоминает, что в апреле 2015 года Мещанский суд Москвы вынес приговор троим активистам ШПЛС, признав их виновными в покушении на мошенничество.

В августе 2017 года сообщалось, что сотрудники «Аэрофлота» обнаружили «автографы» под петицией ШПЛС о повышении зарплат, которую они никогда не подписывали.