Тело погибшей в Доминикане голой россиянки вернут на родину

Тело россиянки Натальи Бородиной, погибшей в Доминиканской Республике, вернут на родину. Об этом порталу Telefakt.ru сообщила сестра туристки Юлия.

«Мы похороним ее в Златоусте, кремации не будет. Сбор средств для транспортировки пока мы не объявляем, нам не нужны дополнительные денежные средства», — рассказала она.

В Челябинской области у погибшей остались 80-летняя мать и сын, которого воспитывает Юлия. По словам отца ребенка, Бородина несколько лет работала в Каннах, а о том, что она якобы предоставляет эскорт-услуги, он ничего не знает.

35-летняя Бородина погибла 11 октября на дороге в аэропорт Пунта-Каны. Она высунулась в окно автомобиля и задела головой дорожный знак. За рулем машины была гражданка Украины Иванна Бойрачук.