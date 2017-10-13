Дворкович сломал руку и забыл

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил подробности своей травмы, о которой стало известно в ходе совещания по вопросам агропромышленного комплекса (АПК) с участием президента России Владимира Путина в Воронеже, передает «Интерфакс».

По его словам, он сломал руку, когда занимался спортом, но обстоятельств инцидента он не помнит. «Не помню, футбол или баскетбол. Я не помню, в какой момент это случилось. Это могло быть где угодно, даже во время игры в шахматы», — отшутился вице-премьер от журналистов, к которым он вышел с лангеткой на руке.

Он также рассказал, что ему пришлось сделать операцию. «Все будет нормально, все хорошо», — заверил он присутствующих.

О травме Дворковича первым рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Он опубликовал видео с совещания, где Дворкович сидит рядом с Путиным. Президент что-то спросил у вице-премьера, на что тот запрокинул голову и закатил глаза.