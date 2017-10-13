Дворкович пришел к Путину с травмированной рукой

Вице-премьер Аркадий Дворкович пришел на совещание по вопросам агропромышленного комплекса (АПК) в Воронеже с участием президента России Владимира Путина с травмированный рукой. Видео, на котором Дворкович и Путин обсуждают руку вице-премьера в лангетке, опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На записи видно, как президент сидит между Дворковичем и помощником главы государства Андреем Белоусовым. Путин обсуждает что-то со своим советником, пока на заседании отчитывается глава Минсельхоза Александр Ткачев. В конце ролика Путин поворачивается к Дворковичу и что-то его спрашивает, в ответ на это Дворкович поднимает голову и закатывает глаза.

В конце сентября на фоне кризиса в авиакомпании «ВИМ-Авиа» и массовых задержек вылетов чартеров компании Путин раскритиковал министра транспорта Максима Соколова и Дворковича. Главе Минтранса Путин заявил о неполном служебном соответствии, а вице-премьеру заявил, что тот недостаточно уделяет времени транспортной отрасли, за которую он отвечает в правительстве.